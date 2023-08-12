Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı ve Pazaryeri Kaymakamı ile Görüştü

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz ve Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, görüşmelerde yapılan fikir alışverişi sonrasında teşekkürlerini iletti ve başarılar diledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz ve Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Yılmaz ile makamında bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak yapılan fikir alışverişinin ardından Başkan Bakkalcıoğlu Garnizon Komutanı Yılmaz'a nazik ziyareti nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bakkalcıoğlu, ardından vekaleten Bozüyük İlçe Kaymakamlığı görevini yürüten Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ile bir araya geldi. Bozüyük'te yapılan belediye çalışmaları ile ilgili yapılan sohbetin ardından Başkan Bakkalcıoğlu Kaymakam Vekili Altay'a nazik ziyareti nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK