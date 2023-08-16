Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Aşure İkramına Katıldı

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Muharrem ayı nedeniyle Bozüyük Tuhafiyeci ve Konfeksiyoncular Derneği tarafından düzenlenen aşure ikramına katıldı. Etkinliğe başkan yardımcıları, dernek başkanı, pazar esnafı ve vatandaşlar da katıldı. Başkan yardımcıları aşure ikramının ardından pazar esnafına hayırlı işler diledi.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Muharrem ayı nedeniyle Bozüyük Tuhafiyeci ve Konfeksiyoncular Derneği tarafından kapalı pazarda yapılan aşure ikramına katıldı.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları Fındık ve Şahinoğlu'nun yanı sıra Bozüyük Tuhafiyeci ve Konfeksiyoncular Derneği Başkanı Cengiz Çatman ve Dernek Başkan Yardımcısı Cem Tetik, pazar esnafı ve vatandaşlar katıldı. Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık kapağı dualarla açılan aşure tenceresinden vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören aşure ikramı için Bozüyük Tuhafiyeci ve Konfeksiyoncular Derneği Başkanı Cengiz Çatman'a ve dernek yönetimine teşekkür eden Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık "Aşure hayrınızı Allah kabul etsin" dedi. Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu aşure ikramının ardından pazar esnafına hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla sohbet etti. - BİLECİK