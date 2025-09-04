Koku ortalığı karıştırdı! Herkes en kötüsünü düşündü ama gerçek başka çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evden çevreye yayılan kötü koku, panik yarattı. Yapılan incelemede ev sahibinin 3 günlüğüne Kuşadası'na gittiği, buzdolabındaki etin bozularak çevreye kötü koku yaydığı belirlendi.

KÖTÜ KOKUNUN NEDENİ DOLAPTA BOZULAN ET

Olay, saat 18.30 sıralarında Efeler ilçesi 203 sokakta meydana geldi. Bir evden kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hikmet Korkmaz'a ait olduğu belirlenen eve itfaiye ekipleri balkondan girdi. Ekiplerce evde yapılan kontrole kötü kokuya buzdolabında bozulan etin neden olduğu belirlendi.

EV SAHİBİ KUŞADASI'NDAYMIŞ

Öte yandan ev sahibinin Kuşadası'nda olduğunu belirten kardeşi ise etlerin koktuğunu dile getirerek kapının kırılmaması için uzun süre dil döktü.