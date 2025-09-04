Koku ortalığı karıştırdı! Herkes en kötüsünü düşündü ama gerçek başka çıktı
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evden yayılan kötü koku, vatandaşları paniğe sürükledi. Vatandaşlar evde birinin ölmüş olabileceğini düşünürken, yapılan incelemede, ev sahibinin 3 günlüğüne Kuşadası'nda olduğu ve buzdolabındaki etin bozulduğu belirlendi.
KÖTÜ KOKUNUN NEDENİ DOLAPTA BOZULAN ET
Olay, saat 18.30 sıralarında Efeler ilçesi 203 sokakta meydana geldi. Bir evden kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hikmet Korkmaz'a ait olduğu belirlenen eve itfaiye ekipleri balkondan girdi. Ekiplerce evde yapılan kontrole kötü kokuya buzdolabında bozulan etin neden olduğu belirlendi.
EV SAHİBİ KUŞADASI'NDAYMIŞ
Öte yandan ev sahibinin Kuşadası'nda olduğunu belirten kardeşi ise etlerin koktuğunu dile getirerek kapının kırılmaması için uzun süre dil döktü.