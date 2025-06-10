Bozok Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

Bozok Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi
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Kurban Bayramı dolayısıyla Yozgat Bozok Üniversitesinde akademik ve idari personelin katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Yozgat Bozok Üniversitesinde akademik ve idari personelin katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin sosyal tesisinde gerçekleştirilen programa, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, fakülte dekanları ile akademik ve idari personel katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Yaşar, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren önemli günler olduğunu belirtti.

Yaşar, "Kurban Bayramı'nın üniversitemize, şehrimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini sağlık, huzur ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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