Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bir adreste yapılan aramada 19,27 gram sentetik ecza hapı ele geçildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.