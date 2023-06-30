Bozkurt'ta toplu açılış töreni gerçekleştirildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yapılan toplu açılış töreninde, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri ve Belediye Başkanı konuşmalar yaptı. Törende, şehirlerarası otobüs terminali ve kafeterya açılışı yapıldı, ayrıca 23 yeni araç hizmete alındı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bozkurtluların her zaman yanında olduğunu belirterek, ilçenin kalkınması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da afet sonrası vatandaşların yaralarını sarmak için seferber olduklarını dile getirdi

Belediye Başkanı Muammer Yanık ise Bozkurt'un sel felaketinde çok büyük acılar yaşadığını hatırlattı.

Üstyapı çalışmaların sürdüğünü anlatan Yanık, "İlçe merkezini belli noktaya getirdik. Yıl sonuna kadar bütün sosyal alanları ile halkımıza özlenen yaşanabilir bir Bozkurt sunmuş olacağız. Çalışmaya hiç durmadan devam edeceğiz." dedi.

Göreve başladığında makam aracının bulunmadığına işaret eden Yanık, "Göreve başladığımda makam aracı yoktu, 1,5 yıl kendi aracıma binerek hizmet verdik. Geldiğimiz dönemde sel öncesi ve sonrası aldığımız araçlarla halkımıza en etkin ve verimli hizmet ediyoruz. Aldığımız araçların fatura fiyatı 15 milyon lira ama şu anki değeri 50 milyon lira civarında bir araç parkına sahip olduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualarla kurban kesilerek, şehirlerarası otobüs terminali ve kafeteryanın açılışı yapıldı, 23 yeni araç da hizmete alındı.