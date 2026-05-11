Bozkurt'ta Anneler Günü kutlandı

Bozkurt Belediyesi tarafından Anneler Günü'ne özel program düzenlendi.

Meteoroloji Sosyal Tesislerinde hazırlanan etkinlikte "Anne temalı cümle yarışması" ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Dereceye girenlere Belediye Başkanı Muammer Yanık tarafından çeşitli ödüller taktim edildi.

Yanık, yaptığı açıklamada programa katılanlara teşekkür etti.

Güzel bir etkinlik geçirdiklerini ifade eden Yanık, "Bol kahkahalı sürpriz yarışmalarımız ve 'Anne temalı cümle yarışması' ödül törenimizle taçlanan bu özel günde, yüzlerdeki tebessüm olmak bizler için en büyük ödüldü. Bizleri yalnız bırakmayan tüm hanımefendilere teşekkür ediyor, baş tacı annelerimizin gününü bir kez daha kutluyoruz." dedi.