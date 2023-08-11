Bozkurt Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okutuldu. Programa Kastamonu Valisi, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı.

Sel felaketinin 2. yılı nedeniyle Merkez Camisi'nde Bozkurt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okutuldu, vatandaşlara ilçeye özgü geleneksel etli pilav ile ayran ikram edildi.

Programa Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Milletvekilleri Serap Ekmekci ve Halil Uluay, İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçede Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirmiş, 7 kişi de kaybolmuştu.