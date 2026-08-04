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Bozkurt Belediye Başkanı'na Misafir Heyet

Bozkurt Belediye Başkanı'na Misafir Heyet
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Karabük Eskipazar, İstanbul Bayrampaşa belediye başkanları ve AK Parti İl Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık'ı ziyaret etti. Sel afeti sonrası süreç hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu, hediye takdim edildi.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık'ı, Karabük Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın ve AK Parti İstanbul İl Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Esat Kalay ile beraberindeki heyet ziyaret etti.

Başkan Yanık, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel afetini ve sonrasındaki süreç hakkında bilgi verdi.

Yanık, ziyaretçilere nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için teşekkür etti.

İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın ve Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık birbirlerine hediye takdiminde bulundu.

Başkan Yanık'a ziyaretlerinde AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Utku Eren ve Belediye Meclis Üyeleri ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA
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