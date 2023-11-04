Bozkırın yaban hayvanları doğal yaşamlarında böyle görüntülendi Kırıkkale'de yaban hayatının takibi için dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar; karaca, vaşak, kurt, tilki, domuz, tavşan gibi canlı türlerini doğal ortamında kayıt altına aldı.

Bozkırın yaban hayvanları doğal yaşamlarında böyle görüntülendi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaban hayatının takibi için dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar; karaca, vaşak, kurt, tilki, domuz, tavşan gibi canlı türlerini doğal ortamında kayıt altına aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü görevlilerince, yaban hayatının doğal yaşamı, popülasyon takibi ve korunması amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Birçok noktaya yerleştirilen fotokapanlar sayesinde yaban hayatının varlığı görüntüleniyor. Farklı tarihlerde kayıt altına alınan fotokapanlara; karaca, vaşak, kurt, tilki, domuz, tavşan gibi canlı türü yakalandı.

Doğada çok nadir görülen vaşağın ve diğer yaban hayvanlarının yiyecek arayışını kaydeden fotokapanlar, bölgede kaçak avcılığa karşı da kullanılıyor.