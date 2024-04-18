Bozkır ilçesinde okul servis araçları denetlendi
Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkır Trafik Jandarması, Bozkır Trafik Polisi ve Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri tarafından okul servislerine yönelik kontroller yapıldı. İlçe merkezine taşımalı eğitim yapan 32 okul servis aracı ve sürücüsü tek tek incelenerek denetim formu tanzim edildi.
Konya'nın Bozkır ilçesinde okul servis araçları ve sürücüleri denetlendi.
Bozkır ilçesinde Bozkır Trafik Jandarması, Bozkır Trafik Polisi ve Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri tarafından okul servislerine yönelik kontroller yapıldı.
Bozkır ilçe girişinde yapılan denetlemelerde ilçe merkezine taşımalı eğitim yapan 32 okul servis aracı ve sürücüsü Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında tek tek incelenerek, denetim formu tanzim edildi.
Bozkır Emniyet Amirliği'nden yapılan yazılı açıklamada kontrollerin yapılmaya devam edileceği belirtildi.