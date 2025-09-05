Haberler

Bozdoğan'da Şarampole Devrilen Kamyonetin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde şarampole devrilen bir kamyonetin sürücüsü 53 yaşındaki Ahmet Akseki hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Akseki'nin (53) kullandığı plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, Haydere Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

