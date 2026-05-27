Aydın'da 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalelerinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Hisar Mahallesi'nde müstakil bir evde çıktı. İddiaya göre, ev sahibi Ali Caner evde bulunduğu esnada kendisine ait 2 katlı müstakil evden, alevler yükselmeye başladı. Caner, alevleri fark ederek dışarı çıkarken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yağmurlu havada meydana gelen yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra, bölgede konuşlu bulunan içi su dolu tankerle de müdahale edildi.

Yangın, yaklaşık 2,5 saat süren müdahalelerin ardından yakınlardaki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi. Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel de yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı