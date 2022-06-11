Bakan Bozdağ: "Gökteki yıldızları vaat yarışına girenler var" AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması UŞAK - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması UŞAK - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (6) AA / Numan Erölmez - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Bozdağ: 'Gökteki yıldızları vaat yarışına girenler var' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.