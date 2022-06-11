Bakan Bozdağ: "Gökteki yıldızları vaat yarışına girenler var" - Haberler

Bakan Bozdağ: "Gökteki yıldızları vaat yarışına girenler var"
AA - Numan Erölmez - Güncel
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AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması UŞAK - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması UŞAK - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
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AA / Numan Erölmez - Güncel