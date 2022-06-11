Bozdağ: "İnsan gözüyle çocuğa bakmayan, çocuğu 'teslime konu eşya' olarak nitelendiren bir ayıbı hukukumuzdan çıkardık" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozdağ: "İnsan gözüyle çocuğa bakmayan, çocuğu 'teslime konu eşya' olarak nitelendiren bir ayıbı hukukumuzdan çıkardık"

AA - Numan Erölmez - Güncel
 - Güncelleme:

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çocuk Görüşme Merkezi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çocuk Görüşme Merkezi açılış törenine katıldı. (2)

"İnsan gözüyle çocuğa bakmayan, teslime konu eşya olarak nitelendiren bir ayıbı hukukumuzdan çıkarttık"

"Çocuğun onurunu koruyarak, annenin onurunu koruyarak, babanın onurunu koruyarak, tarafların onurunu koruyarak insan onuruna yaraşır ve çocuğun üstün yararına dikkat eden bir biçimde bu görüşme merkezlerinde çocukların aileleriyle görüşmesi veya velinin birinden alınıp diğerine verilmesi ve bu süreçlerde polisin, jandarmanın, kolluğun olmaması ve bunun rızaya dayalı bir sağlıklı ilişki içerisinde devam etmesi son derece önem arz etmektedir"

AA / Numan Erölmez - Güncel

Bekir Bozdağ Çocuk Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title