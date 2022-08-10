Bozdağ: "FETÖ elebaşısı ile ilgili sunduğumuz dosya, dünyanın yeterli delil bakımından en donanımlı dosyasıdır" 13. Büyükelçiler Konferansı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Programdan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bakan Bozdağ'ı karşılaması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. 13. Büyükelçiler Konferansı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Programdan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bakan Bozdağ'ı karşılaması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. (6) Güncel AA / Hakan Dündar Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Bozdağ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bozdağ: 'FETÖ elebaşısı ile ilgili sunduğumuz dosya, dünyanın yeterli delil bakımından en donanımlı dosyasıdır' - Haberler

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