Bozdağ: "FETÖ elebaşısı ile ilgili sunduğumuz dosya, dünyanın yeterli delil bakımından en donanımlı dosyasıdır"
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13. Büyükelçiler Konferansı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Programdan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bakan Bozdağ'ı karşılaması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.
13. Büyükelçiler Konferansı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması
Programdan detaylar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bakan Bozdağ'ı karşılaması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. (6)
AA / Hakan Dündar - Güncel