Haber : Bozdağ: "FETÖ elebaşısı ile ilgili sunduğumuz dosya, dünyanın yeterli delil bakımından en donanımlı dosyasıdır" - Haberler

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Bozdağ: "FETÖ elebaşısı ile ilgili sunduğumuz dosya, dünyanın yeterli delil bakımından en donanımlı dosyasıdır"

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13. Büyükelçiler Konferansı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Programdan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bakan Bozdağ'ı karşılaması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

13. Büyükelçiler Konferansı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması

Programdan detaylar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bakan Bozdağ'ı karşılaması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. (6)

AA / Hakan Dündar - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Bozdağ Güncel Haberler

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