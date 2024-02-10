Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattında yarın planlanan tüm feribot seferleri yapılamayacağı bildirildi.

Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,