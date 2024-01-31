Üye Girişi
Haberler

Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 2 gündür sefer yapılamıyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine iki gündür sefer yapılamıyor. Fırtına nedeniyle dün iptal edilen tarifeli feribot seferleri bugün de poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 2 gündür sefer yapılamıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine iki gündür sefer yapılamıyor. Fırtına nedeniyle dün iptal edilen tarifeli feribot seferleri bugün de poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Dün de bölgedeki fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında tüm tarifeli feribot seferleri iptal edilmişti.

Konuyla ilgili Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Gökçeada Bozcaada Fırtına Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Ronaldo sakatlandı mı? Ronaldo Al-Nassr – Inter Miamı maçında yok mu? 3 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 4 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 4 Şubat Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 22 Şubat hangi burç? 22 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 22 Şubat burcu ne? 22 Şubat burç özellikleri neler? 21 Şubat hangi burç? 21 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 21 Şubat burcu ne? 21 Şubat burç özellikleri neler? 20 Şubat hangi burç? 20 Şubat Balık mı Kova mı? 20 Şubat doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 20 Şubat burcu nedir? 20 Şubat burç özellikler 19 Şubat hangi burç? 19 Şubat günü doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 19 Şubat burcu nedir? 19 Şubat burç özellikleri neler? 18 Şubat hangi burç? 18 Şubat günü doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 18 Şubat burcu nedir? 18 Şubat burç özellikleri neler? 1 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 17 Şubat hangi burç? 17 Şubat günü doğanların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 17 Şubat burcu nedir? 17 Şubat burç özellikleri neler? 16 Şubat hangi burç? 16 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 16 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 16 Şubat burç özellikleri neler? Rüyada kara kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kara kedi sevmek ne anlama gelir? Rüyada kara kedi görmek ne demek? Rüyada ayna görmek ne anlama gelir? Rüyada aynada kendini görmek ne anlama gelir? Rüyada ayna görmek nedir? Rüyada ölmüş birini görmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş birini canlı görmek nedir? Rüyada ölmüş birini görmek ve ağlamak nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title