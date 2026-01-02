Haberler

Çanakkale'de Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine cumartesi ve pazar günü yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında cumartesi ve pazar günü yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
