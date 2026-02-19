Haberler

Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Güncelleme:
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ, Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin iptal olduğunu duyurdu, Kabatepe-Gökçeada hattında ise bazı seferler yapılamayacak.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00, 17.00, 21.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 11.00, 15.00, 19.00 seferleri yapılamayacak.

