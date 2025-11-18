Haberler

Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferleri Fırtına Nedeniyle İptal Edildi

Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferleri Fırtına Nedeniyle İptal Edildi
Güncelleme:
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri, Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında tarifede bulunan tüm planlı seferler iptal edilirken; Geyikli'den saat 18.00 seferi, Bozcaada'dan saat 17.00 seferleri ek olarak gerçekleştirilecek. Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferleri ise iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
