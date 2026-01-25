Haberler

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Bozcaada'da yarın yapılması planlanan feribot seferleri, Ege Denizi'ndeki şiddetli fırtına nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri şiddetli fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki şiddetli fırtına nedeniyle yarın feribot seferlerinin durdurulduğunu duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
