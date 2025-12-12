Bozcaada'da Tarım, Biyoçeşitlilik ve Çevre Eğitimi Projesi başladı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Tarım, Biyoçeşitlilik ve Çevre Eğitimi Projesi başladı.

Bozcaada Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğayı Koruma Derneği koordinasyonunda Ege Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğiyle Tarım, Biyoçeşitlilik ve Çevre Eğitimi Projesi'nin ilk eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen programa Kaymakam Oğuzhan Altunay, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Ege Üniversitesi temsilcileri, akademisyenler, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.