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Bozcaada'da Ayazma Panayırı düzenlendi

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla Ayazma Manastırı'nda düzenlenen ayinde bir araya geldi. Halk arasında 'Ayazma Panayırı' olarak bilinen etkinliğe katılan Rum Ortodoks cemaati üyeleri, Ayazma mevkisinde buluştu. Ayazma Manastırı'nda her yıl 26 Temmuz'da toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal kabul edilen Aya Paraskevi Günü'nde geleneksel ayinlerini yerine getirdi. Ayine katılan Rum Ortodoks cemaati üyesi mum yakıp dua etti.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla Ayazma Manastırı'nda düzenlenen ayinde bir araya geldi.

Halk arasında "Ayazma Panayırı" olarak bilinen etkinliğe katılmak için Yunanistan'ın yanı sıra farklı ülkeden gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri, Ayazma mevkisinde buluştu.

Ayazma Manastırı'nda her yıl 26 Temmuz'da toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal kabul edilen Aya Paraskevi Günü'nde geleneksel ayinlerini yerine getirdi.

Tarihi manastırdaki ayini Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yönetti. Ayine katılan Rum Ortodoks cemaati üyesi mum yakıp dua etti.

Ayazma Panayırı

Efsaneye göre, genç ve güzel bir kız olan Paraskevi, şimdi Göztepe olarak bilinen yüksek tepedeki Ayyalus Manastırı'ndan yakışıklı bir delikanlıya aşık olur.

Paraskevi'nin babası durumu fark edince kızını Ayazma'da göz hapsine alır. Aşk ateşiyle yanan kız kimi zaman Göztepe'ye doğru bakarak rüzgarla sevdiği adama mesaj göndermek ister.

Ayyalus Manastırı'ndaki genç de Paraskevi'ye aynı duyguları besler ancak ikili bir türlü kavuşamaz.

Aşk acısıyla ölen Paraskevi'nin anısına dua edenler, "dilek pınarı" olarak da bilinen çeşmenin başında dilek tuttu.

Kaynak: AA / Güncel

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