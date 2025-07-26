Bozcaada'da Aya Paraskevi Günü Ayini Gerçekleşti

Bozcaada'da Aya Paraskevi Günü Ayini Gerçekleşti
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, Rum Ortodoks cemaati Aya Paraskevi Günü dolayısıyla Ayazma Manastırı'nda bir araya geldi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine Yunanistan'dan ve farklı ülkelerden din adamları katıldı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla Ayazma Manastırı'nda düzenlenen ayinde bir araya geldi.

Halk arasında "Ayazma Panayırı" olarak bilinen etkinliğe katılmak için Yunanistan'ın yanı sıra farklı ülkelerden gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri, Ayazma mevkisinde buluştu.

Ayazma Manastırı'nda her sene 26 Temmuz'da toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal kabul edilen Aya Paraskevi Günü'nde geleneksel ayinlerini yerine getirdi.

Tarihi manastırdaki ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Ayine, Yunanistan Panhelenik Sosyalist Hareketi Partisinin (PASOK) Genel Başkanı Nikos Androulakis, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis ile yurt dışından çok sayıda din adamı katıldı.

Ayine katılan Rum Ortodoks cemaati üyeleri mum yakıp dua etti.

Ayazma Panayırı

Efsaneye göre, genç ve güzel bir kız olan Paraskevi, şimdi Göztepe olarak bilinen yüksek tepedeki Ayyalus Manastırı'ndan yakışıklı bir delikanlıya aşık olur.

Paraskevi'nin babası durumu fark edince kızını Ayazma'da göz hapsine alır. Aşk ateşiyle yanan kız kimi zaman Göztepe'ye doğru bakarak rüzgarla sevdiği adama mesaj göndermek ister.

Ayyalus Manastırı'ndaki genç de Paraskevi'ye aynı duyguları besler ancak ikili bir türlü kavuşamaz.

Aşk acısıyla ölen Paraskevi'nin anısına dua edenler, "dilek pınarı" olarak da bilinen çeşmenin başında dilek tuttu.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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