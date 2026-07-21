Tutuklu eski belediye başkanı Erdem: Dairelerin satışları ile ilgili bilgim yok

'İYİ BİR TASARIMCIYIM'

Turgay Erdem'in yaklaşık 3 saatlik savunmasının ardından mahkeme heyeti diğer sanıkları da dinlemeye başladı. Erdem'in ardından Mustafa Bozbey'in kardeşi Ertan Bozbey'in tutuklu eşi İldam Aydın Bozbey'e söz verildi. Kendisinin mimar olduğunu belirten İldam Aydın Bozbey, "2004 yılında Turgay Erdem ile TİBA Mimarlık firmasında ortak oldum. O dönemde Turgay Bey siyasete atılmamıştı. Siyasete atılınca kendisi ortaklıktan çekildi ve ben tek başıma şirketimde çalışmaya devam ettim. Bugüne kadar 500'ün üzerinde projeye imza attım. Yani iyi bir mimar, tasarımcıyım. Bizim sektörümüzde yaptığımız işler referansımızdır. İşte bu yüzden Emin Adanur ofisime geldi. İddianamede geçen iki kentsel dönüşüm hakkında geldi. Biz de çok heyecanlanmıştık, Emin Adanur'da çok hevesliydi" dedi.

'3 AY ÖNCE SOKAKTA GÖRSEM SARILIRIM, 3 AYDIR ONUN YÜZÜNDEN CEZAEVİNDEYİM'

O dönem Emin Adanur ile aralarının gayet iyi olduğunu söyleyen Bozbey, "Saygılı bir iş birliğimiz vardı. 10 yıl sonra ne oldu da böyle husumetimiz oldu bilmiyorum. 3 ay önce sokakta görsem sarılır öperdim. Ama şimdi 3 aydır onun yüzünden evimden uzaktayım. Aileye yönelik bir husumetinin olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'BANA İŞ PASLAMALARINA İHTİYACIM YOKTU'

Kendisinin belediyeden herhangi bir iş almadığını iddia eden İldam Aydın Bozbey, "Turgay Erdem benim meslek büyüğümdür, mesleği ondan öğrendim. Değeri bende çoktur. Mustafa Bozbey, eşimin ağabeyidir, aile büyüğümüzdür. Ama ne Bozbey, ne de Erdem döneminde firmama herhangi bir iş gelmedi. Ben mesleğimde çok iyiyim. Bana iş paslamalarına ihtiyacım yoktu. Söz konusu iddiaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

'BOZBEY'LERLE HALA DAYI ÇOCUKLARIYIZ'

İldam Aydın Bozbey'in ardından Mustafa Bozbey'in dayısının oğlu Muhkim Demirtaş'a söz verildi. 2015 yılında Serez A.Ş.'yi kurduğunu belirten Demirtaş, "Mustafa Bozbey ve Ramiz Bozbey benim halamın oğludur. Ramiz Bozbey benim yaşıtımdır. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Mustafa Bozbey ilk eşinden ayrılacağı sırada malzemeleri benim şirketime geçirmek istedi. Ben o dönemde Özlüce'de emlakçılık yapıyordum" ifadelerini kullandı.

2019 yılında Mustafa Bozbey'in Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybetmesinin ardından yanında danışman olarak çalışmaya başladığını belirten Demirtaş, "Ben o sırada mide ameliyatı olmuştum. 'Bana yardım eder misin?' diye sorduğumda kabul etti. O şekilde benim yanımda çalışmaya başladı" diye konuştu.

'EK SÜRE VERMEYİNCE SOSYAL MEDYADAN SALDIRMAYA BAŞLADI'

Emin Adanur'u tanımadığını dile getiren Muhkim Demirtaş, Benim şirketim normal gayrımenkul şirketidir. Emin Adanur'u tanımam. Bana bir daire gösterdiler. Beğendim aldım. Artık Parayı Emin Adanur'a mı gönderdiler bilmiyorum. Parayı verince imzaları attık. Bundan sonra Emin Adanur Özlüce'ye geldi ve bizim arsaların da olduğu yeri 'İmara açtıracağım' diye kat karşılığı satın almak istedi. Ben de verdim. Daha sonra inşaat gecikti. Bizden ek süre istedi. Biz de vermeyince husumet beslemeye başladı. Sosyal medyadan bize saldırmaya başladı" dedi.

'ÖMRÜMÜN KALAN KISMINI TORUNLARIMLA GEÇİRMEK İSTİYORUM'

İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen Demirtaş, "Benim tek gayem oğluma ve torunuma güzel bir gelecek bırakmaktı. O yüzden iş kurdum. Başıma böyle bir iş geldi. Ben yaşlıyım ve hastayım. Ömrümün kalan kısmını torunlarımın yanında geçirmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

'BELKİ BAŞKANLA GÖRÜŞEBİLMEK İÇİN BENİ ARAMIŞTIR'

Muhkim Demirtaş'ın ardından savunma sırası Mustafa Bozbey'in ağabeyi Ramiz Bozbey'e geldi. Doğma büyüme Nilüfer Özlüce'li olduğunu belirten Ramiz Demirtaş, "Nilüfer, 1987 yılında ilçe olunca arsalarımız değerlenmeye başladı. Rahmetli babam kat karşılığı arsa satarak şimdiki Saygınkent binalarından daireler aldı. Babam ölünce o daireleri sattık ve o şekilde para kazandık. Ben Emin Adanur'u tanımam. Ama başkana (Mustafa Bozbey) ulaşamayanlar bizi aracı kılmaya çalışıyordu. Belki başkanla görüşebilmek için beni aramış olabilir" diye konuştu.

'SUÇ ÖRGÜTÜ OLARAK ALGILANMAYI KABUL ETMİYORUM'

Muhkim Demirtaş'ın dayısının oğlu, aynı zamanda kiracısı olduğunu dile getiren Bozbey, "Hatta her akşam kahvede buluşuruz. Kendisiyle ve Mustafa Bozbey ile akrabalık bağım olduğu için sürekli görüşürüz. Bunun suç örgütü olarak algılanmasını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Bazı sanıkların da dinlendiği duruşma yarına ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı