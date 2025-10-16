Bozayılar Arı Kovanlarına Saldırdı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde aç kalan bozayılar, Anıl köyündeki Ardiğe mezrasında 15 arı kovanına zarar verdi. Arı sahibi Zafer Tıkız, ayıların kovanların kapaklarını açarak petekleri yemesi sonucu birçok arısının telef olduğunu belirtti.
Anıl köyüne bağlı Ardiğe mezrasında yaşayan Zafer Tıkız, arazideki arılarına bakmaya gittiğinde 15 kovana ayıların zarar verdiğini fark etti.
Tıkız, AA muhabirine, arılarının birçoğunun telef olduğunu belirterek, "15 kovanım zarar görmüş, şaşırdık kaldık. Ayılar, kovanların kapağını açarak petekleri yemiş." dedi.
Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel