Sinop'ta tır ile çarpışan servis minibüsü şoförü yaralandı

Güncelleme:
Boyabat'ta gerçekleşen kazada bir tır ile bir servis minibüsü çarpıştı. Olayda minibüs şoförü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Boyabat'ta tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Y. T. idaresindeki 57 S 3037 plakalı servis minibüsü, Kastamonu- Sinop kara yolu Osmanköy mevkisinde S.Y. yönetimindeki 06 BY 4063 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan servis minibüsünün şoförü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
