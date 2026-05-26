Sinop'ta seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
Sinop'un Boyabat ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
S.A. idaresindeki 67 ACM 674 plakalı otomobilin motor bölümünden Osman köyü mevkisinde seyir halinde bulunduğu sırada alev çıkmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun