Boyabat'ta Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Yapıldı
Sinop'un Boyabat ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bölgedeki çalışmalara dair bilgiler paylaşıldı ve gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.
Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, Kaymakam Enver Yılmaz, bölgede yapılan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi aktardı.
Daha sonra gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantı, görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel