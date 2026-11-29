Boyabat'ta kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde kontrolden çıkan 06 V 1333 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Araçta yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
D.G.'nin kullandığı 06 V 1333 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA