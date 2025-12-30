Sinop'ta kömür yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde kömür yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Kaza, Osmanköy mevkisinde meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Altuntaş idaresindeki kömür yüklü 67 AD 252 plakalı tır, Osmanköy mevkisinde bariyere çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Sonat Öztaş, ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Devrilen tır, vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra yolda ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel