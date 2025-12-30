Haberler

Sinop'ta kömür yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı

Sinop'ta kömür yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde kömür yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Kaza, Osmanköy mevkisinde meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Altuntaş idaresindeki kömür yüklü 67 AD 252 plakalı tır, Osmanköy mevkisinde bariyere çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Sonat Öztaş, ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Devrilen tır, vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra yolda ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu