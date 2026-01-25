Boyabat'ta müstakil evin garajında çıkan yangında traktör ve tarım aletleri yandı

SİNOP (AA) Sinop'un Boyabat ilçesinde müstakil evin garajında çıkan yangında, traktör ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

Alibeyli köyünde Mehmet Ceylan'a ait müstakil evin bahçesindeki tarım makinelerinin garajı olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, garajda bulunan traktör ve çeşitli tarım alet ve ekipmanların bulunduğu bölüme sıçradı.

Yangını gören ev sahibi Ceylan'ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, traktör ve çeşitli tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben evdeydim yangını gördüğümde traktörün bir yanmış ve diğerine de sarmış durumdaydı. Hemen itfaiyeyi aradım. Bu arada alevler diğer makinelere de sardı. Hiçbir şey kurtaramadık" dedi.