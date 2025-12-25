Boyabat'ta yükümlülere yönelik seminer düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik, "Etkili İletişim Yöntemleri" semineri gerçekleştirildi.

Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhat Özkalaycı katıldı.

Özkalaycı, burada yaptığı konuşmada, sağlıklı iletişimin bireyin kendini doğru ifade edebilmesi için önem arz ettiğini söyledi.

Güçlü ve doğru iletişimin sosyal ilişkilerini güçlenmesine de önemli katkı sunduğuna dikkati çeken Özkalaycı, yükümlülere empati kurma, beden dili, etkili dinleme ve öfke kontrolü gibi konularda bilgi aktardı.

Seminer sonunda Özkalaycı'ya Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın tarafından plaket takdim edildi.