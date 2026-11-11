Boyabat'ta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü adliye önünde fidan dağıttı

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Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dağıtım etkinliği düzenlendi.

Boyabat Adliyesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara fidan dağıtılarak ağaçlandırma bilincinin artırılması ve doğaya sahip çıkma duygusunun güçlendirilmesi amaçlandı.

Etkinliğe Boyabat Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, Boyabat Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Dursun, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurbat Özkalaycı ile Cumhuriyet savcıları Furkan Atalay ve Ümit Veysel Uz katıldı.

Dağıtılan fidanlar vatandaşlardan ilgi gördü.

Kaynak: AA