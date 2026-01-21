Boyabat'ta 'Çocuk Şenliği' düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Boyabat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve 5 gün sürecek şenlik süresince yüz boyama, zeka oyunları, geleneksel oyunlar, çizgi film gösterimi, masal dinletisi gibi etkinliklerin yanı sıra ödüllü yarışmalar yapılacak.

Şenliğin 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen ilk gün etkinliklerine çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Hasan Kara da belediyenin sosyal medya hesaplarında şenliğe ilişkin paylaşımda bulunarak, ilçedeki tüm çocukları etkinlik ve yarışmalara katılmaya davet etti.