Boyabat'ta Anız Yangını: 60 Balya Saman Yandı

Boyabat'ta Anız Yangını: 60 Balya Saman Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan anız yangınında 60 dönümlük arazideki 60 balya saman tamamen yanarak zarar gördü. Yangın, ihbar sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan anız yangınında 60 balya saman yandı.

İlçeye bağlı Cemalettin köyünde 60 dönümlük arazide yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında 60 dönümlük arazi zarar görürken, arazide bulunan 60 balya saman da tamamen yandı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı! Menajerinden açıklama var

Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı! Menajerinden açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na dev teklif

Süper Lig devinden 25 milyon euroluk tarihi teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.