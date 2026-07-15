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Boyabat'ta 15 Temmuz anma programı düzenlendi

Boyabat'ta 15 Temmuz anma programı düzenlendi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

İlçe şehitliğinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından İlçe Müftüsü Recep Unutmaz tarafından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi, ardından Şehitlik Müzesi gezildi.

Kaymakam Murat Yıldız ve beraberindekiler, daha sonra Şehir Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi önünde başlayarak Hükümet Konağı önüne kadar 15 Temmuz Gençlik Koşusu gerçekleştirilmesinin ardından Beyazıt Camisi'nde öğle namazı öncesi şehitler için Mevlit-i Şerif okundu.

Programa Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Dursun, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğu Kan Altın, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
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