Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Boyabat OSB'de beş fabrika hizmete alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boyabat OSB'de beş fabrika hizmete alındı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta, Boyabat Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) açılan beş fabrika hizmete girdi.

Sinop'ta, Boyabat Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) açılan beş fabrika hizmete girdi.

Vali Mustafa Özarslan, fabrikaların hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ülkenin üretim gücüne güç katan, istihdam sağlayan herkese destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Boyabat'ta yapılan her yatırımın son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Fabrikalarımızın gerçek gücü, alın teri döken çalışanlarımızdır. Üretimimizin her aşamasında emeği bulunan işçi kardeşlerimizin hakkını, hukukunu ve güvenini korumak hepimizin başta ortak sorumluluğudur. İstiyoruz ki fabrikalarımız büyürken çalışanlarımızın refahı da büyüsün. Üretimimiz artarken işçi kardeşlerimizin iş sağlığı ve güvenliği de en üst düzeyde olsun. Çünkü insanımızın canından, sağlığından ve huzurundan daha kıymetli bir şey yoktur. Bu yatırımları yaparken sermayesini ortaya koyarken ve bu riski göze alan, çok sayıda olmayan iş insanlarımız bizim için büyük bir nimettir.? Ülkemizin kalkınması, sanayimizin güçlenmesi ve üretimimizin, istihdamımızın artırılması yönündeki destekleri dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye şükranlarımı arz ediyorum."

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise ilçedeki organize sanayi bölgesinin son birkaç yıldır ivme kazanarak genişlemesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Sanayi bölgesi içerisinde yer alan 59 parselden 24'ünün tahsisli olduğunu aktaran Maviş, "2027 yılı içerisinde işletme sayısının 21'e, toplam istihdam sayısının da 700'e yaklaşmasını bekliyoruz. Bu gelişmenin başarılı şekilde devam etmesi için bizlere düşen her görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Yeter ki istihdam üreten imkanlar oluşsun." dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek fabrikalar hizmete alındı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
İşte Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı 10 isim13

İşte Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı 10 isim
Sonuçlar açıklandı; haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor

Haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor!
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular

Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı

Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kötü bitti

Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kötü bitti
Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam34

Milyonları ilgilendiren zam! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü42

Sergen Yalçın tek tek okudu! A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

Tuba Ünsal'dan olay itiraf! Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldatmış

2 yıllık aşk meğer ihanetle bitmiş: Aldatıldım, hem de...
Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz15

Seçim hezimeti sonrası tedirgin eden mesaj