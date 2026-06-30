Haberler

Boyabat Kaymakamı Yılmaz için veda programı düzenlendi

Boyabat Kaymakamı Yılmaz için veda programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Bursa'nın Mudanya ilçesine atanan Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz için düzenlenen veda programında konuşan Yılmaz, görev süresince verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirterek helallik istedi.

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Bursa'nın Mudanya ilçesine atanan Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz için veda programı düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Yılmaz, Boyabat'ta kaymakamlık görevinde bulunmaktan şeref duyduğunu söyledi.

Görev süresi boyunca Boyabat için var güçleriyle el birliğiyle çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Çok şükür, sizler bunu gördünüz, bize yardım ettiniz. Makam odamda, toplantılarda ne konuştuysam, kimlere ne sözü verdiysem hepsini yerine getirmeye çalıştım. Birlikte yerine getirmeye çalıştık. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum." dedi.

Yılmaz, görevde bulunduğu süre zarfında kendisine destek veren Vali Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'e de teşekkür etti.

Programda Kaymakam Yılmaz'a plaket ile çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

İstanbul'da korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocasıyla ilişkiye girmeye çalışan kadını evire çevire dövdü

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Hemcinsini evire çevire dövdü
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kallas'ı kabul etti
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti

Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti

Bir ameliyata girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi

AYM cinsiyet değişikliği için son noktayı koydu