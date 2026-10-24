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Boyabat Belediyesi'nin 28 kişilik arama kurtarma ekibi akreditasyon sınavını geçti

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Boyabat Belediyesi'nin 28 kişilik arama kurtarma ekibi BOYAFAD, 6 aylık eğitimin ardından akreditasyon sınavını başarıyla geçti. Ekip göreve hazır hale gelirken Başkan Hasan Kara, emeği geçen eğitmen ve ekip üyelerine teşekkür etti.

Boyabat Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BOYAFAD), 6 aylık eğitim sürecinin ardından akreditasyon kapsamında girdiği sınavı başarıyla tamamladı.

Boyabat Belediyesi bünyesinde oluşturulan ve 28 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, akreditasyon kapsamında girdiği sınavı başarıyla geçerek görev yapmaya hazır duruma geldi.

Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, ekibin akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu süreçte emeği geçen tüm eğitmenlere ve ekip üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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