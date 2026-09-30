Haberler

Botsvana 60. bağımsızlık yılını kutladı, Boko daha dirençli gelecek için çağrı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Botsvana, İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının 60. yılını ülke genelinde etkinliklerle kutladı. Başkent Gaborone'deki kutlamalarda Cumhurbaşkanı Duma Boko, halkı daha dirençli ve müreffeh bir gelecek inşa etmeye çağırdı.

CAPE Afrika ülkesi Botsvana, İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının 60. yılını ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Başkent Gaborone'deki kutlamalar, "Direnç İnşa Etmek, Refahı İleri Taşımak" temasıyla Main Mall bölgesinde düzenlendi.

Kutlamalarda ülkenin farklı bölgelerinde kültürel gösteriler, karnavallar, sergiler ve spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Duma Boko, burada yaptığı konuşmada, Botsvana halkını, ülkenin 60 yıllık yolculuğunu değerlendirirken, daha dirençli ve müreffeh bir gelecek inşa etme sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.

Boko, ülkenin geleceğinin demokrasi, birlik, kalkınma ve kendi kendine yeterlilik ile Botsvana kültüründe insanlık, karşılıklı saygı ve toplumsal dayanışmayı ifade eden "Botho" anlayışı üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere'den bağımsızlık

İngiltere'den 1965'te iç yönetim hakkını kazanmasının ardından 30 Eylül 1966'da bağımsızlığını ilan eden Botsvana'da, Seretse Khama ülkenin ilk cumhurbaşkanı oldu.

Bağımsızlıktan itibaren ülkeyi yöneten Botsvana Demokratik Partisinin (BDP) 58 yıllık iktidarı, 30 Ekim 2024'te yapılan genel seçimlerde sona ermişti.

Duma Boko liderliğindeki Demokratik Değişim Şemsiyesi (UDC), parlamentoda çoğunluğu kazanırken Boko ülkenin 6. cumhurbaşkanı olmuştu.

Kaynak: AA
Kilis'te palamut 100 liraya düştü, balıkçı çiğ çiğ yedi

Fiyatlar düştü, çılgın balıkçı coştu! Palamudu böyle yedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miyom ameliyatında ölen Gülşah Gizem Angı davasında kritik karar! Raporda 24 litre sıvı detayı

Ameliyat masasında 16 kilo arttı! 'Demo cihaz' davası ağır cezada
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi

Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı! DDK'dan ilk mesaj

Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı! Fonlar için ilk mesaj
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, fon soruşturmasında 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Fon krizi genişliyor! Eski SPK Başkanı şüpheli sıfatıyla ifade verdi
İngiltere Başbakanı Burnham: AB’ye yeniden katılabiliriz

İngiltere'de AB hesabı yeniden açıldı! Masada dönüş seçeneği var

Ronaldo, Jesus'un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti

Ronaldo gemileri yaktı! Yaptığı şeye takım arkadaşları bile şaşkın
Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev bir derbi oynanacak

Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev derbi bizi bekliyor