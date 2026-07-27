Mudanya'da Botla Sürüklenen Genç Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde lastik botla denize açılan bir genç, akıntı ve rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenince Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olayı fark eden iskele görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye ulaşan ekipler, genci güvenli şekilde kıyıya çıkardı. Kurtarma anları çevredekilerce görüntülenirken, bu nedenle bir feribot seferi rötar yaptı.
BURSA'nın Mudanya ilçesinde, dün yaşanan olayda dalgalarla açığa sürüklenen bottaki gencin, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
Olay, dün Mudanya ilçesi açıklarında meydana geldi. Mudanya sahilinden lastik botla denize açılan, akıntı ve rüzgarın da etkisiyle kıyıya dönemeyen genç, BUDO İskelesi manevra sahasında görevli Davut A. tarafından fark edildi. Genci sakinleştiren görevli, durumu, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, botla sürüklenen genci güvenle kıyıya çıkardı.
O anlar çevredekiler tarafından görüntülenirken, ilçede, dün saat 16.00'daki Mudanya-Kabataş BUDO seferi ise kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra rötarlı olarak gerçekleştirildi.