BOSNA HERSEK - Vukovar-Srebrenitsa Maratonu katılımcıları Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı - Haberler

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BOSNA HERSEK - Vukovar-Srebrenitsa Maratonu katılımcıları Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı

AA - Denis Zuberi - Güncel
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Bosna Hersek'teki savaş sırasında Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının anma etkinlikleri kapsamında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'ten hareket eden "Vukovar-Srebrenitsa Maratonu" katılımcıları, savaşın ardından toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanların defnedildiği Potoçari...

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının anma etkinlikleri kapsamında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'ten hareket eden "Vukovar-Srebrenitsa Maratonu" katılımcıları, savaşın ardından toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanların defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı.

AA / Denis Zuberi - Güncel

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