BOSNA HERSEK - Vukovar-Srebrenitsa Maratonu katılımcıları Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı Bosna Hersek'teki savaş sırasında Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının anma etkinlikleri kapsamında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'ten hareket eden "Vukovar-Srebrenitsa Maratonu" katılımcıları, savaşın ardından toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanların defnedildiği Potoçari... Bosna Hersek'teki savaş sırasında Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının anma etkinlikleri kapsamında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'ten hareket eden "Vukovar-Srebrenitsa Maratonu" katılımcıları, savaşın ardından toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanların defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. AA / Denis Zuberi - Güncel Hırvatistan Srebrenitsa Güncel Haberler

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