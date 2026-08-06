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Filistin Konvoyu Adana'dan Uğurlandı

Filistin Konvoyu Adana'dan Uğurlandı
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Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Adana'dan ayrıldı.

Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Adana'dan ayrıldı.

Vatandaşlar, sabah namazını kılmak ve konvoyda yer alan 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivisti uğurlamak amacıyla Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

Namazlarını eda edip Filistin'de ve tüm dünyada hayatını kaybeden mazlumlar için dua okuyan vatandaşlar, geceyi Sarıçam ilçesindeki Kut'ül Amare Erkek Öğrenci Yurdu'nda geçiren aktivistlerle bir araya geldi.

Yurdun bahçesindeki hazırlıkların ardından "Filistin Konvoyu", Kahramanmaraş'a doğru uğurlandı.

Konvoyun daha sonra Gaziantep'e hareket edeceği bildirildi.

Öte yandan Sabancı Merkez Camisi'nin mahyasında "Özgür Filistin" yazısı yer aldı.

Kaynak: AA
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