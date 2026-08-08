Bosna'dan Diyarbakır'a Filistin Konvoyu
Srebrenitsa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu, Şanlıurfa'nın ardından Diyarbakır'a ulaştı. Kent girişinde Türk ve Filistin bayraklarıyla karşılanan konvoy, sloganlar eşliğinde Sur'daki miting için harekete geçti.
Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Diyarbakır'a ulaştı.
Şanlıurfa'daki programlarını dün tamamlayan konvoy, Diyarbakır'a geldi.
Konvoy, Diyarbakırlı vatandaşlar ve STK'ler tarafından kent girişinde Türk ve Filistin bayraklarıyla karşılandı.
Burada toplanan kalabalık, "Gazze'ye selam, direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Sessiz kalma, zulme ortak olma" sloganları attı.
Daha sonra konvoy, akşam düzenlenecek miting için merkez Sur ilçesine hareket etti.
Kaynak: AA