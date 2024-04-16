Bosna Hersek'teki Ahmiçi Katliamı'nın kurbanları için anma töreni düzenlendi

Bosna Hersek'in Vitez şehri yakınında bulunan Ahmiçi köyünde 16 Nisan 1993'te Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 116 Boşnak sivil düzenlenen törenle anıldı.

Katliamın 31'inci yılında düzenlenen törene Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonunun (FBIH) Başkan Yardımcısı Refik Lendo, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bünyesinde görev yapan İngiliz subay Bob Stewart, Ahmiçi Katliamı Anma Komitesi Başkanı Advan Akeljic, kurbanların yakınları ve yüzlerce kişi katıldı.

Helez, törende yaptığı açıklamada, "Liselerde askeri eğitime ağırlık vermeliyiz. Çocuklarımız silah kullanmayı bilmiyor. Bu bölgeyi savunacak hazır bir birlik olsaydı bunlar olmazdı. İnsanlar komşularına güveniyordu." diye konuştu.

Lendo ise Ahmiçi'deki ve Srebretnitsa'daki Müslüman Boşnakların intikam değil uzlaşı istediklerini söyledi.

Stewart da Bosna Hersek'i ülkesinde özel bir yer olarak gördüklerini, uluslararası toplumun 116 kişinin öldürüldüğü Ahmiçi'yi 1993'te hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, bunun için özür diledi.

Katliamın tanığı anlattı

Katliamın tanıklarından Enisa Ahmic Mulic, babasını katliamda kaybettiğinde 14 yaşında olduğunu ifade etti.

Ahmic Mulic, "Katliamın görüntüleri gözlerimin önünde canlandı. 31 yıl önce yaşananlarla yaşıyorum. Babamdan sonra komşumuzu ve karısını öldürdüler. Daha sonra ise amcamı ve 3 aylık bebeğini, 6 ve 8 yaşlarındaki çocuklarını öldürdüler." ifadelerini kullandı.

Katliamda öldürülenlerin ateşe de verildiğini dile getiren Ahmic Mulic, dedesinin yanan yengesinin çığlıklarını duyduğunu kaydetti.

???????Törende katılımcılar Vitez Şehitliği'ne çiçek bırakırken, Ahmiçi köyüne de yürüyüş düzenlendi.

Ahmiçi Katliamı

Bosna Hersek'teki savaşta Hırvat askerler 16 Nisan 1993'te sabah ezanında Ahmiçi köyünü basarak 32'si kadın, 11'i çocuk 116 Boşnak sivili katletti. Ahmiçi'de katledilenler arasında daha sonra yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bir bebek de bulunuyordu.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Ahmiçi'de yaşananları "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmiş ve dönemin HVO komutan ve askerlerine 6 ile 25 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.