Bosna Hersek'teki 512. Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacak atlılar Karaula'dan yola çıktı

Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden atlılar, 512. Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılmak üzere Karaula'da buluşarak merkezi programın yapılacağı Prusac'a doğru yola çıktı.

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin önemli sembollerinden Ayvaz Dede anısına 512 yıldır düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılan 110 atlı renkli ve geleneksel kıyafetleriyle sabahın erken saatlerinde Travnik yakınlarındaki Karaula köyüne gelerek tekbir ve dualarla Prusac'a uğurlandı.

Bu yılki şenliklere katılan 9 yaşındaki Elmedina Kunic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en sevdiği atıyla dördüncü kez şenliklere katıldığını söyledi.

Eşiyle her yıl şenliklerin bir parçası olan 70 yaşındaki Rasim Gradincic de etkinliğin ailenin bir geleneği haline geldiğini belirtti.

Ayvaz Dede Şenlikleri'ne ikinci kez katılan 45 yaşındaki Edin Kevac ise "Şenliklerin anlamı bizim için önemli. Binlerce Boşnak bir araya geliyor." dedi.

Prusac'a doğru yola çıkan atlılar, gün içinde Donji Vakuf'a ulaşacak ve buradaki geleneksel geçit törenine katılacak. Geçit töreninde Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de yer alacak.

Merkezi program yarın Prusac'ta gerçekleşecek

Ayvaz Dede Şenlikleri'nin merkezi programı ise yarın Prusac'ta yapılacak.

Bosna Hersek'e Osmanlı Devleti'nin ülkeyi fethinden önce gelen Ayvaz Dede'nin Prusac'taki kuraklığın geçmesi için dua ettiği dağda başlayacak merkezi program, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğle namazıyla sona erecek.

Her yıl binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'te bu zamana kadar yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle son 2 yıldır sınırlı katılımla gerçekleştirilen şenliklerin, bu yıl eski kalabalık günlerine döneceği ifade ediliyor.

Ayvaz Dede kimdir?

Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden olan Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa gelip burada 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadet edip dua eden Ayvaz Dede'nin, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken bu mucizevi hadiseyi duyan bölge halkı da Müslüman oldu.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde, 1947'den itibaren yasaklanan şenlik, 1990'da yeniden düzenlenmeye başladı.