Bosna Hersek'te düzenlenecek 3. Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den yoğun katılım bekleniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bosna Hersek'te düzenlenecek 3. Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den yoğun katılım bekleniyor

Bosna Hersek'te düzenlenecek 3. Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den yoğun katılım bekleniyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 26-27 Ağustos'ta düzenlenecek 3. Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den katılımın yoğun olmasının beklendiği belirtildi.

 - Güncelleme:

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 26-27 Ağustos'ta düzenlenecek 3. Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den katılımın yoğun olmasının beklendiği belirtildi.

Bu sene üçüncüsü düzenlenecek fuara katılacak hastaneler, en yeni sağlık teknolojilerini ve tedavilerini, ziyaretçilerin bilgisine sunacak.

Fuar organizatörlerinden Go Fair Türkiye temsilcilerinden Sercan Calto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen iki fuara Türkiye'den 40'dan fazla katılımcının geldiğini anımsatarak, fuarın iki ülke ilişkilerine katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin sağlık turizminde önemli konumda olduğuna işaret eden Calto, "Bu seneki beklentimiz de oldukça yüksek. Sağlık alanında Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki iş birliğini güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Calto, fuarı ziyaret edenlerin uzman doktorlarla bir araya gelebileceğini belirterek, Türkiye'deki hastanelerin hizmetlerine ilişkin geniş bilgi alabileceklerini kaydetti.

AA / Aldijana Hadzic - Güncel

Saraybosna Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title