Haberler

Saraybosna'da Dünya Türk Dili Ailesi Günü için etkinlik düzenlendi

Saraybosna'da Dünya Türk Dili Ailesi Günü için etkinlik düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' dolayısıyla etkinlik düzenledi. Büyükelçi Emin Akseki, Türk dilinin tarihsel önemini vurguladı ve Bosna Hersek'te Türkçeye olan ilginin artmasını ele aldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" çerçevesinde etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'nin ev sahipliğindeki etkinliğe, Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçisi Vilayat Guliyev'in yanı sıra Bosna Hersekli yetkililer ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çalışanları katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Akseki, 3 Kasım 2025'te Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı'nda alınan kararla 15 Aralık tarihinin "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildiğini hatırlatarak, Bosna Hersek'in de bu karara destek verdiğini söyledi.

Akseki, Türk dilinin tarih boyunca yalnızca Türk halklarını değil, Türklerle ilişki kuran toplumları da birbirine bağlayan güçlü bir köprü görevi üstlendiğini ifade etti.

Bosna Hersek'te Türkçeye yönelik ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Akseki, Saraybosna, Mostar, Zenica ve Tuzla'daki üniversitelerde Türkoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin önemli çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Akseki, Bosna Hersek'te Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişinin katıldığını, "Tercihim Türkçe" programı sayesinde de 25 bin Bosna Hersekli öğrencinin Türkçeyi ikinci yabancı dil olarak öğrenmesine katkı sağlandığını dile getirdi.

Türkçenin dost ve kardeş Bosna Hersek'te daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Akseki, bu alanda görev yapan akademisyenlere, öğretmenlere ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçisi Guliyev de, Türk devletleri arasında ortak bir alfabe için çalışma yapıldığını ifade etti.

Dilin, kendileri için en büyük servet olduğunu aktaran Guliyev, Türk devletleri arasında Türkçenin ortak bir dil haline gelmesini istediklerini söyledi.

Etkinliğin sonunda, Türkçe ve Boşnakça şarkılar eşliğinde konuklara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: İran'a doğru giden bir filomuz var, anlaşma yapmazlarsa ne olacağını göreceğiz

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapmazlarsa...
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek

İran, 27 ülkenin ordusunu birden kara listeye aldı
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler

Sele teslim olan kentimizden korkutan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı

Yıllar önceki olay tekrar gündemde! Osimhen için intikam zamanı
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi

İran'a saldırı ihtimali artıyor! Bölgede sıcak gelişme